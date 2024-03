Bildung in Mettmann Wie die Eltern auf den Anmeldeschock der Gesamtschule reagieren

Diese Kritik treffe aber auch auf das Gehör derjenigen, die sich gegen die Schule oder die Schulform in Mettmann gestellt haben. „Wir beobachten, dass nun immer schlechter über die Schule gesprochen wird, es machen Gerüchte die Runde, die uns schmerzen und die zu einer Verunsicherung bei den Eltern und unseren Kindern führen“, so Jenny Anders. „Und ja, es läuft nicht alles optimal in der Schule, was bei einer Schule im Aufbau wohl nicht ungewöhnlich ist, aber es läuft auch nicht alles falsch oder grundlegend falscher als an anderen Schulen, wie es in den sozialen Netzwerken propagiert wird“, ergänzt Jenny Anders.