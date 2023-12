Reisen in Mettmann Wie eine Mischung aus Entdecker und Pirat

Und noch eins muss Menschen mit stabilen Landbeinen klar sein. Sei der Katamaran auch noch so groß und luxuriös ausgestattet – letztlich gibt es an Bord keine Möglichkeit, sich im Falle eines Streits aus dem Weg zu gehen. Wer also Familienzwist oder Beziehungsprobleme in aller Ruhe im Urlaub aufarbeiten möchte oder muss, ist völlig falsch an Bord. Das Internet ist voll von Geschichten, in denen Paare von den übrigen Crewmitgliedern entnervt an Land gerudert und bestenfalls auf der Rückfahrt wieder abgeholt wurden.