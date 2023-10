Wie ehrenamtliches Engagement sicher gelingt Ratgeber gibt Tipps zum Vereinsrecht und Ehrenamt

Was gilt es zu beachten, wenn man einen Verein gründen will? Wie läuft eine Mitgliederversammlung ab und worüber entscheidet sie? Was ist für einen wirksamen Beschluss erforderlich? Das Buch beantwortet wichtige Fragen zum Vereinswesen. Es erläutert die Rechte und Pflichten des Vorstands und der Mitglieder, den Umgang mit Spenden und Datenschutz sowie die Versicherung von Schäden. Herzstück jedes Vereins ist die Satzung, denn in ihr werden Zweck, organisatorische Festlegungen und Regelungen zu Vorstand, zur Rolle der Mitgliederversammlung, zur Höhe von Beiträgen oder auch zum Vereinsvermögen getroffen. Schritt für Schritt wird erläutert, was hierin alles zu regeln ist. Ein QR-Code führt zu einem Online-Tool, um die Satzung für den eigenen Verein passend zum Ausdrucken und Abspeichern zu erstellen. Auch Wissenswertes zu Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale sowie zu steuerlichen Fragen ist zu erfahren.