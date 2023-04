Bildung in Mettmann Wie Edda Pulst von Metzkausen aus die Welt schlauer macht

Edda Pulst ist viel herumgekommen. Die Professorin für Wirtschaftsinformatik stammt aus Metzkausen, lehrt an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und hat schon Entwicklungsprojekte in vielen Ländern der arabischen Welt und darüber hinaus durchgeführt. Ihr Ziel ist es, Studierenden in durch Wüsten benachteiligten Regionen eine bessere praktische Qualifikation für den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Beim Monatsstammtisch des Bürgervereins Metzkausen gab sie am Beispiel von Jordanien und Grönland einen Einblick in ihre Reisen und ihre patentierte „adapt2job“ Methode. Die Teilnehmer des Stammtischs folgten Pulsts unkonventionellem Vortrag mit großem Interesse und stellten zahlreiche Fragen.