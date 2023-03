Haushalt in Mettmann Wie die Stadtfinanzen baden gehen

„Die Stadt Mettmann lebt zu Lasten ihrer Substanz.“ „Der Abwärtstrend ist klar zu sehen.“ „Das sind keine rosigen Aussichten.“ Unverblümt und sehr offen haben Bürgermeisterin Sandra Pietschmann, Kämmerin Veronika Traumann und Dezernent Marko Sucic die finanzielle Lage dargestellt. Am Mittwochabend gab es per Videokonferenz einen tiefen Einblick in den Haushaltsentwurf 2023 und die mittelfristige Entwicklung der Stadtfinanzen. Acht Bürgerinnen und Bürger waren neben den Vortragenden und Ratsleuten aus CDU und FDP von Anfang an dabei.