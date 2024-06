Mehrklassenbildung am Heinrich-Heine-Gymnasium Wie die Stadt den Elternwillen ausbremst

Das Wirrwarr um die Mehrklassenbildung am Heinrich-Heine-Gymnasium, HHG, an der Rathausspitze wird immer undurchsichtiger. Nicht nur für die Eltern ist es eine Hängepartie. Auch Mettmanns Lokalpolitiker müssen im Moment auf alles gefasst sein. „Hier ein kurzes Update zu den Geschehnissen rund um die Mehrklassenbildung, welches am gestrigen Abend in meinem Postausgang hängen blieb", kündigte die Bürgermeisterin am Donnerstagmorgen den neusten Stand der Dinge zur Mehrklassenbildung am Heine-Gymnasium an.