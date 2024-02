Bildung in Mettmann Wie die deutsche Sprache Grenzen überwindet

Was haben Eupen in Ostbelgien, Tisens in Südtirol und Mettmann in Nordrhein-Westfalen gemeinsam? Überall wird Deutsch gesprochen. Daraus machte das Berufskolleg Neandertal ein Dreiländerprojekt. Gemeinsam mit Absolventen aus berufsausbildenden Schulen in diesen Ländern machten sich junge Mettmanner auf den Weg. Erst galt es Grenzen auszuloten – und dann wurden sie gemeinsam überwunden. Am Freitag, dem 23. Februar sahen sich die Beteiligten das letzte Mal in dieser Konstellation. Aber: Es sind Freundschaften entstanden, es wird ein Wiedersehen geben.