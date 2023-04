E-Bikes in Mettmann Vorsicht – manchmal ist das teure Pedelec nicht ausreichend versichert

Steht das Rad nicht im Haus, sondern an der Straße, sprechen Fachleute von „einfachem Diebstahl“, und der ist in Hausratversicherungen meist nicht enthalten. In den oft älteren Versicherungsbedingungen besteht der vollständige Schutz außerdem in der Regel nicht in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr. Ausnahme: Das Fahrrad wurde noch benutzt und stand vor einem Kino oder einer Kneipe, die man besucht hat. Allerdings muss das Fahrrad dann durch ein eigenständiges Schloss gesichert sein. Fest am Fahrrad verbaute Rahmenschlösser sind meist nicht ausreichend. Den „einfachen Diebstahl“ kann man in der Hausratversicherung gegen einen Mehrbeitrag durch die „Fahrradklausel“ versichern. Das lohnt sich eher für hochpreisige Fahrräder, so die Verbraucherzentrale.