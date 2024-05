Kreissparkasse verwandelt Schalterhalle in Mettmann zur Kunsthalle Wie aus einem Blatt Papier ein Kunstwerk wird

Ihn faszinieren Formen, Strukturen und Schattierungen: Martin Andreas Schumacher zeigt seine Papierarbeiten. Es sind Collagen und Arrangements aus vier seiner künstlerischen Serien zu sehen. Dafür hat die Kreissparkasse Düsseldorf ihre Kundenhalle am Jubiläumsplatz in einen Kunstraum verwandelt. Zumindest teilweise. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. Mai im Beratungs-Center am Jubiläumsplatz zu sehen.