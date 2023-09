Gesundheit in Mettmann Der Mangel ist wieder Alltag in den Apotheken

Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteilt Beruhigungspillen. Der Mettmanner Apotheker Anton Meins, dessen Ehefrau Inhaberin der Columbus-Apotheke mit zwei Filialen ist, wundert sich. Während es in Berlin heißt, man sei in puncto Medikamentenengpass „deutlich besser aufgestellt als im vergangenen Jahr“ – auch weil die Arzneimittelhersteller die Produktion teilweise um 100 Prozent erhöht hätten, ist der Mangel in Mettmanner Apotheken längst wieder Alltag.