Psychische Gesundheit in Mettmann Wie Aktionsbündnis Depressiven helfen kann

In weiteren Vorträgen, unter anderem von Birgit Janssen, Ärztliche Direktorin und Chefärztin in der LVR-Klinik Langenfeld und bald auch für die Tagesklinik am EVK Mettmann verantwortlich, ging es um „Depression im Erwachsenenalter“ in drei Altersgruppen: junge Erwachsene, Berufstätige, Seniorinnen und Senioren. Auch das Thema Suizide in Deutschland inklusive der Risikogruppen für Suizid und der Risikomerkmale fand hierbei Erwähnung. Vorgestellt wurde auch die Selbsthilfe-Kontaktstelle vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und welches Angebot Betroffene in Selbsthilfegruppen bekommen. Auch zwei Mitglieder einer Selbsthilfegruppe trauten sich weit vor und berichteten über eigene Erfahrungen mit Depressionen und wie ihnen die Gruppe im Alltag hilft.