Zum Jubiläum hat sich Mettmann viel vorgenommen Wie 600 Jahre Freiheit bis August 2025 gefeiert werden sollen

Der 10. August des Jahres 1424 war ein ganz besonderer Tag für Mettmann. An diesem Tag wurde „Medemen“ zur Freiheit erhoben – 68 Jahre, bevor Kolumbus in Amerika an Land ging. Es war ein besonders wichtiger Schritt für die Entwicklung Mettmanns zur Stadt. An dieses historische Ereignis vor 600 Jahren soll ab dem 10. August mit Veranstaltungen für Jung und Alt bis in das nächste Jahr hinein erinnert werden.