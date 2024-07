VHS-Kunstschule zu den Grundlagen des Zeichnens Wer zeichnen will, muss sehen lernen

Wer Zeichnen lernen will, muss zuerst sehen lernen. Was zunächst überraschend klingt, bildet die Grundlage für einen neuen Zeichenkurs der Volkshochschule Mettmann-Wülfrath. VHS, der am Donnerstag, 5. September beginnt. Denn um einen Gegenstand, eine Pflanze, ein Tier oder einen Menschen zeichnen zu können, muss man die besonderen Eigenschaften des Motivs herausarbeiten.