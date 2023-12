Leben in Mettmann Wer vertritt die Interessen der Senioren?

Seit 1981 vertritt der Seniorenrat parteiübergreifend die Interessen der älteren Mitbürger in Mettmann. Damit die Bedürfnisse der älteren Mitbürger in den politischen Entscheidungen und im Alltag nicht vergessen werden, wurde vor mehr als 40 Jahren der Seniorenrat in Mettmann gegründet. Beim 223. Bürgerstammtisch berichtet Herbert Breitrück, der Vorsitzende des Seniorenrats, über die tägliche Arbeit und die aktuellen Schwerpunkte.