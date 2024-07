Themenabend im Weltspiegel-Kino Mettmann „Wer sterben will, soll sterben dürfen?“

110 Minuten. Solange war Ivo vor vollem Kinosaal durchs Leben geeilt. Durch das ihrer Patienten, die man in Betten liegen sieht, dem Tode nahe. Manche schaffen es noch, sich an Alltäglichen zu freuen. Andere sind gefangen in ihrer Verzweiflung. Einer verliert die Fassung, auf den letzten Metern will er noch seine Frau enterben, sie kann ihm nichts mehr recht machen.