Leben in Mettmann Weiße Dame trägt schon lange Grauschleier

Die 100 Jahre sieht man ihr nun wirklich nicht an. Anmutig lächelt die Weiße Dame mit dem Florentiner-Hut von der Uhrensäule. Davor stehen die Wartenden an der Haltestelle „Mettmann Zentrum S“ an der Talstraße. Von rechts scheint eine Böe über das Werbemotiv zu wehen, das ehemals weiße Kleid schwingt, während die Weiße Dame damit beschäftigt ist, den Hut mit der Rechten und ein grünes Päckchen Waschpulver mit der linken Hand festzuhalten.