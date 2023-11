Engagement in Mettmann Wer packt Weihnachtspäckchen für die Kunden der Tafel?

Die Annahmestellen sind das Zentrum der Tafel Mettmann, Am Hügel 4, in Metzkausen, Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr; und das Haus der Diakonie, Bismarckstraße 39. Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 13 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr. Am Freitag, 15. Dezember, werden in der Tafel von 9 bis 14 Uhr die Weihnachtspäckchen an die Kunden verteilt.