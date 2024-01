Leerstand in Mettmann Stadt mietet das alte AOK-Haus über 20 Jahre für rund fünf Millionen Euro

Die Katholische Grundschule, vis-à-vis beheimatet, die bekanntermaßen aus allen Nähten platzt, hätte hier gerne seine OGS gehabt. Sie zieht nicht ein. Der Masterplan Schulen sieht Baumaßnahmen an der Schule vor. Das Gebäude mit Küche und Toilette werden nicht fürs Interim abgerissen. Vielmehr wird ein Modulbau in den Sommerferien auf den kleinen Schulhof gestellt, um kurzfristig das massive Raumproblem bis zum Komplettumbau zu lindern. OGS und Schule werden so zusammengefügt.