Weihnachten in Mettmann : Wer hilft dabei, 320 Kinderwünsche zu erfüllen ?

Weihnachten in Mettmann

Mettmann Weihnachten naht. Die Stadt Mettmann und die Tafel haben einen Wunschbaum geschmückt, der im Rathaus steht. An den Zweigen hängen 320 Kinderwünsche, die erfüllt werden sollen.

Ein Weihnachtsbaum steht im Rathaus-Eingang, an dem 320 weiße Karten hängen. Jede Karte verrät einen Kinderwunsch für ein Weihnachtsgeschenk. Gemeinsam mit der Tafel Mettmann hat die Stadtverwaltung Mettmann diesen Wunschbaum bestückt. Gesucht werden jetzt Menschen, die dabei helfen, dass die Kinderwünsche wahr werden.

Die meist bescheidenen Wünsche der Kinder sollen ihnen von der Stadt, der Tafel und freiwilligen Helfern erfüllt werden. Bürger und Ratsmitglieder sind ebenfalls aufgerufen, sich an der Wunschbaum-Aktion zu beteiligen, indem sie die Weihnachtswünsche der Kinder besorgen, einpacken und bis zum 9. Dezember im Rathaus abgeben. Die Geschenke werden in der Poststelle im Eingangsbereich gesammelt. Ein ist dabei zu beachten: Der vom Weihnachtsbaum gepflückte Wunschzettel muss mit dem gespendeten Geschenk abgegeben werden, damit alle Gaben richtig zugeordnet werden können. Die Bescherung soll pünktlich am 24. Dezember stattfinden – dann sollen die 320 Kinder ihre kleinen Geschenke erhalten und auspacken können.