Wettbewerb im Mettmanner Ein zelhandel Wer hat das schönste Schaufenster der Stadt?

Der Wettbewerb ist gerade angelaufen. Noch bis zum 31. Mai können die Bürgerinnen und Bürger online darüber abstimmen, welches Schaufenster ihnen so gut gefallen hat, dass es zum schönsten in der Mettmanner Innenstadt gekürt werden soll. Dies geht ganz einfach mit einem Mobiltelefon. Rasch den „QR-Code“, die Klötzchengrafik, einscannen. Diese befindet sich deutlich sichtbar auf den Plakaten und Flyern in den teilnehmenden Geschäften oder aber – nach etwas Bedenkzeit – alternativ auf der städtischen Homepage im Internet (www.mettmann.de/web/?page_id=26911 ).