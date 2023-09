Leben in Mettrmann Die Abstimmung ist eröffnet: Wer bekommt den Heimatpreis 2023?

Mit den sechs Initiativen, Vereinen und Institutionen geht es nun in eine kurze, neuntägige Schlussabstimmung via Internet. Wer den Heimatpreis 2023 bekommt, soll in der Ratssitzung am Dienstag, 26. September, bekannt gegeben werden. Da es sich um einen von der Landesregierung gestifteten Preis handelt, ist das Prozedere damit noch nicht zu Ende. Das Preisgeld für den Heimatpreis wird per Zuwendungsbescheid bewilligt. Dieser ist bis zum 31. Oktober bei der zuständigen Bezirksregierung zu beantragen. Aus diesem Grund muss es jetzt auch schnell gehen. Die November-Ratssitzung wäre also zu spät gewesen, um am weiteren Verfahren teilnehmen zu können.