Medizinische Versorgung in Mettmann Wenn Kassenpatienten abgewiesen werden

Seit vielen Jahren sei seine Frau Kassenpatientin bei ein- und derselben Augenarztpraxis in Mettmann gewesen, schreibt ein Leser. Doch plötzlich hakte es im Kontakt mit der Assistenz am Empfang. Lange Zeit habe man vergeblich um einen Arzttermin gebeten. Bei einem Anruf schließlich gab es kurz und knapp diese Auskunft: „Wir behandeln nur noch Privatpatienten.“ Für die Betroffene war dies Schock. Plötzlich fühlte sie sich mit ihrer Krankengeschichte unvermittelt allein gelassen. Und überlegte, wie vielen weiteren Patienten es ähnlich geht: Vor allem ältere Mettmanner seien nicht mehr so beweglich. Wer übernimmt ihre ärztliche Versorgung? Immerhin verfolgt die Praxis eine klare Linie. Als die Redaktion um eine Erklärung für die Rückgabe er Kassenzulassung bittet, wird kurz nachgefragt und dann im Namen der Inhaberin abgelehnt: „Dazu möchten wir nichts sagen.“