Bürgerinitiative Windstill Mettmann wendet sich gegen Regionalplanung Wenn die Windkraft Gegenwind bekommt

Rein technisch gibt es keinen Gegenwind für Windräder. Sie drehen sich immer möglichst optimal, um Strom zu produzieren. Aber was ist mit der Gesundheit der Nachbarn? Hätte die Stadt Mettmann auch einen Vorteil von neuen Windanlagen? Und warum setzt die Bezirksregierung eine Bürgerbeteiligung zur 18. Änderung des Regionalplans so an, dass sie überwiegend in die großen Sommerferien fällt? Kurzum: In Metzkausen und Obschwarzbach baut sich zurzeit ordentlich Gegenwind bei erbosten Bürgern auf, wie Wolfgang Melzer sagt. Er hat die Sprecherrolle für die Bürgerinitiative Windstill Mettmann übernommen.