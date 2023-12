Leben in Mettmann Wenn der weißen Dame die Stunde schlägt

Es gibt Neuigkeiten von der weißen Dame der dunkelgrünen „Persil-Uhr“ an der Talstraße: Bürgermeisterin Sandra Pietschmann berichtete in der Ratssitzung, dass sich der Mutterkonzern von Uhr und Werbemotiv, Henkel, am Dienstag bei ihr gemeldet habe. In dieser Botschaft schwingt die Hoffnung mit, dass sich nun jemand der kaputten Uhrwerke annehmen wird. Mettmann wäre um einen Treffpunkt für Verliebte reicher – die noch dazu wüssten, was die Stunde geschlagen hat.