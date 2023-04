Leben in Mettmann Wenn das Jugendhaus plötzlich 50 Jahre alt wird

Kann ein Jugendhaus eigentlich 50 Jahre alt werden? Ja, am Samstag, 6. Mai, feiert das Mehrgenerationenhaus (MGH) Am Kö seinen runden Geburtstag – und damit den eigenen Eintritt in die nächste Generation. Standesgemäß bittet der Treffpunkt Jung und Alt an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür.