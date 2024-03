Integration in Mettmann Wem gelingt der beste Schnappschuss für die Vielfalt?

Vielfalt ist überall, daher ist die Motivsuche nicht schwierig – heißt es in der Mitteilung der Caritas. Gesucht werden ganz persönliche Blickwinkel: Vielfalt kann in Menschen zu erkennen sein, in einem Graffiti, in einer blühenden Wiese, in unterschiedlich farbigen Socken, einem Ereignis, im Zoo oder in einem Straßenzug. Hier sollen der Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt werden.