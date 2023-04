Live-Übertragung in Mettmann Royal Ballet zeigt „Dornröschen“ im Kino

Das Royal Ballet bringt seine Produktion von Tschaikowskys Märchenklassiker „Dornröschen“ in die Kinos. Die Uraufführung fand 1946 in Covent Garden mit Margot Fonteyn in der Titelrolle, Robert Helpmann als Prinz Florimund und der verstorbenen Beryl Grey als Fliederfee statt. Jetzt wird die Wiederaufnahme in 1312 Kinos übertragen, eines davon ist an der Düsseldorfer Straße.