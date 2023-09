Musikkult in Mettmann Weltspiegel Kino zeigt Taylor Swift Tour Film

Das ist eine Nachricht, die die Swiftie-Fans freut: Ab dem 13. Oktober zeigt das Weltspiegel Kino Mettmann die Eras Tour. Die aktuelle Eras Tour aus den USA kommt jetzt ins Kino, bevor Taylor Swift im nächsten Jahr hier in Deutschland auf Tournee geht. Neben hübscher Kleidung, Freundschaftsarmbändern und Lyrics zum mitsingen ist auch viel Platz zum tanzen, verspricht das Team. „Wir, das Weltspiegelkino in Mettmann, möchten Teil der Taylor Swift Kinogeschichte werden und mit Euch feiern. So bekommt jeder die Chance, Taylor zu sehen. Auch die, die keine Tickets für die Tour in Deutschland ergattern konnten“, so das Weltspiegel Kino. Und noch eine gute Nachricht für alle unter 18-Jährigen: Sie können umsonst am Taylor Swift Konzert teilnehmen, denn auch hierfür kann man den Kulturpass verwenden. Für alle anderen gibt es ab sofort Tickets unter dem folgenden Link: https://kinomettmann.de/programm/film/taylor-swift-the-eras-tour. Karten gibt es ab 20 Euro.