Schönheit in Mettmann Wellness hat eine neue Adresse in der Oberstadt

Dies ist für die in Mettmann aufgewachsene Diplom Physiotherapeutin das erste selbst eingerichtete Praxis-Studio. Kurz nach der offiziellen Eröffnung am Freitagnachmittag strömten viele, vor allem jüngere Leute, in das Studio und gratulierten zur Geschäftseröffnung und wünschten der neuen Inhaberin zum Start in die Selbstständigkeit viel Erfolg. Bei der Eröffnungsfeier in dem schönen Ambiente des Ladenlokals gab es Sekt, andere schmackhafte Getränke sowie köstliche Häppchen.