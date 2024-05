Metzkausener hat alle Fortuna-Unterschriften Welch ein Bild von einem Aufstieg

Der Mann an Staffelei und Pinsel, Alfons Reiß, ist jedenfalls guter Dinge. Auch weil es mit den Unterschriften der Fortuna so problemlos geklappt hat. Dabei ist der Hobby-Maler eigentlich kein geborener Fortuna-Fan. „Ich stamme aus dem Schwarzwald, aus der kleinen Stadt Kuppenheim.“ Da liegt es nahe, dass der SC Freiburg in Reiß Fußballgunst auf Platz eins steht. Aber gleich hinterher kommen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf, der er am Samstagabend natürlich die Daumen drückt. Alle beide.