Verbindungswege werden freigegeben : Stadt weist Strecken in Süd als Radwege aus

Mettmann Bislang sind die Verbindungen als Gehwege ausgeschildert. Jetzt dürfen dort auch die Radfahrer entlang.

(arue) In Mettmann Süd werden in den nächsten Wochen mehrere Wegeverbindungen für den Radverkehr freigegeben. Das teilt jetzt die Stadtverwaltung mit. Dabei handelt es sich um Wege, die zwei oder mehr Straßen über kurze Distanz miteinander verbinden. Bislang sind diese Verbindungen als Gehwege ausgeschildert. Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs werden nun die Wege so beschildern, dass sie auch von Radfahrern genutzt werden können, kündigt ein Sprecher der Verwaltung an. Neben der Beschilderung wurden an einigen Stellen auch Durchgangssperren entfernt und durch Poller ersetzt, so dass Radfahrer künftig nicht mehr absteigen müssen, um daran vorbeizukommen.