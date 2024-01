Leben in Mettmann Weinsommer 2024 findet statt - aber wo?

Neben dem Blotschenmarkt ist der Weinsommer eines der wichtigsten Events in Mettmann. Drei Tage lang probieren sich an die Zehntausend Gäste durch die Weine aus fünf deutschen Anbauregionen. So soll es auch wieder am ersten Juli-Wochenende dieses Jahres sein, kündigt Jens-Christian „Mr. Weinsommer“ Holtgreve an. Vom 5. bis 7. Juli dreht sich wieder alles um feine Kreszenzen, ungewöhnliche Geschmäcker, Novitäten und traditionelle Weine. Die Frage ist nur: unter welcher Adresse?