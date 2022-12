Weihnachtsmusical in Mettmann Kleine Engel auf der großen Bühne

Rund zwanzig Kinder tummelten sich Donnerstagabend in der Lambertuskirche. Zum ersten Mal durften sie vor ihrem großen Auftritt in der Kirche proben. Da ist schon etwas Aufregung zu spüren. Die dicken Winterjacken, in die die jungen Schauspieler und Sänger am Donnerstag noch eingepackt waren, werden am heutigen Samstag dann durch farbenfrohe Kostüme ersetzt. Unter der Leitung von Regionalkantor Matthias Röttger und Petra Postert proben mehrere Kinderchöre seit Oktober fleißig, um ihr Publikum mit einem zauberhaft authentischen Weihnachtsmusical begeistern zu können. Schon nach einem gemeinsamen Einsingen und ein paar Aufwärmübungen wird schnell klar, wie viel Arbeit und Herzblut die Kinder in die Proben gesteckt haben.