Advent in Mettmann Weihnachtsmarkt mit lauter Unikaten

„Für uns ist dieser Tag ein Dankeschön an unsere Kunden“, sagt Dietrich Strümpfel vom Landgasthaus Bibelskirch. Am vierten Adventswochenende startet sowohl am Samstag, 17. Dezember, als auch am Sonntag, 18. Dezember, jeweils um 11 Uhr der Weihnachtsmarkt am Landgasthaus Bibelskirch. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause bieten Handwerker und Künstler selbstgefertigte Produkte an. Hinzu kommt ein kulinarisches Angebot des Gasthaus-Teams. Und für Klein und Groß besonders spannend: Ein Besuch bei der kleinsten Theaterbühne dieser Region, auf der Kathrin Albrecht mit ihren Puppen auftritt – und dabei auf das Publikum reagiert.