Leben in Mettmann Was soll den Erinnering 2023 prägen?

Der Arbeitskreis Neanderthal-Stadt ruft die Mettmanner Bürgerinnen und Bürger auf, an der Abstimmung zum „Erinnering“ des Jahres 2023 teilzunehmen. Welche Ereignisse sollen auf dem Ring 2023 festgehalten werden? Welche Geschehnisse, die im Laufe des Jahres für Gesprächsstoff in Mettmann gesorgt haben, gehören auf das wachsende Denkmal aus gegossenen Erinneringen am Lavalplatz? Der Arbeitskreis hat elf Vorschläge zusammengetragen, aus den die Bürgerinnen und Bürger ihre Favoriten auswählen können. Jeder Abstimmer darf maximal vier Vorschläge machen.