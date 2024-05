Neanderthal Museum schließt Kooperation Was machte der Neandertaler in Südkorea?

Der Blick in einen Atlas täuscht. Wie selbstverständlich steht dort Europa in der Mitte der Welt. Dabei ist Erde rund und so fragen Forscher aus dem Neandertal jetzt: Welche Fossilfunde gibt es eigentlich in Südkroea und wie ergänzen sie unsere gemeinsame Menschheitsgeschichte, speziell zu den Neadertalern? Diese und viele andere Fragen rund um Humanevolution und ihre Vermittlung im Museum stellten sich Anna Riethus, Forschungskoordinatorin am Neanderthal Museum und ihre Kolleginnen seit langem.