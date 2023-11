Leben in Mettmann Was macht dieses Dings auf der Mittelstraße?

So viel steht schon mal fest: Der Streifenspiegel auf der Mittelstraße ist ein voller Erfolg. Kein anderes Objekt im öffentlichen Raum der Stadt wurde in den vergangenen Tagen mit so viel Schwung und Fantasie diskutiert. Denn der Streifenspiegel war plötzlich da. Ohne weitere Erklärungen ließ er Passanten grübeln und trieb die Diskussionen in den sozialen Medien an.