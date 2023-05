Gesamtschul-Neubau in Mettmann Was kostet das Nadelöhr Metzkausen?

Die Schulfrage war Mettmanns Gordischer Knoten. Genauer: Welche Schule soll wann wohin? Monatelang gab es nicht bloß Debatten, es mögen doch alle Schulen saniert oder neu gebaut werden. Im Fokus standen bislang Gesamtschule und Otfried-Preußler-Grundschule als Schulcampus Goethestraße nebst Interimslösung in Containern. Kurz vor der wegweisenden Kombi-Sitzung aus Schulausschuss und strategischer Stadtplanung am Dienstagnachmittag überraschte die Verwaltung mit einer neuen Variante, die Gesamtschule soll in Metzkausen gebaut werden, die OPS zieht in die heutige Realschule.