Verkehr in Mettmann Tempo 30 und Halteverbot vor Schulen

An der Grundschule Herrenhauser Straße zeigten die Beamtinnen in einem Ortstermin, was schief läuft. Eigentlich ist die Herrenhauser Straße eine ruhige Wohnstraße. „Nur morgens zwischen 7.30 und 8 Uhr nicht, wenn alle Eltern bis auf den letzten Meter vor die Schule fahren. „Dann wird auch mal der Zebrastreifen hier zugeparkt“, sagt Silke Stephan. Ihre Kollegin Michaela Jordan ergänzt: „In der Hektik lassen viele Eltern ihre Kinder auch noch zur Straße hin aussteigen. Und holen den schweren Tornister aus dem Kofferraum.“ In der Zeit sind andere Grundschüler auf dem Zebrastreifen nicht zu erkennen.