Immobilien in Mettmann Was den Schottergärten jetzt blüht

So wie in dem Metzkausener Vorgarten auf unserem Foto müsste es eigentlich überall aussehen. Denn für Schotter-, Kies- oder Steingärten des Grauens lässt die Landesbauordnung NRW keinen kieselbreit Spielraum. Laut Paragraph 8 sind die nicht überbauten Flächen eines Grundstücks „wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen.“ Weil das aber in jedem dritten bis fünften Garten Mettmanns nicht der Fall ist, steht den Hausbesitzern in Mettmann ein blauer Brief ins Haus. Dem nächsten Grundabgabenbescheid an Grundstückseigentümer soll voraussichtlich ein Schreiben der Umweltschutzorganisation BUND, Ortsgruppe Mettmann, beigelegt werden. Über die Abmahnung für Steinwüsten soll im nächsten Bürgerausschuss (25. April, 17 Uhr, Ratssaal) gesprochen und entschieden werden. Nach Auskunft der Initiatoren ist Kämmerin Veronika Traumann bereit für den Anti-Schottergarten-Brief, bittet aber um einen Beschluss des Ausschusses.