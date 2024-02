Politik in Mettmann Warum Ratsleute auf Bund und Land schimpfen

Mettmann · Bund und Land sind verantwortlich für die Finanzmisere in Mettmann. So sehen es viele Ratspolitiker – und fragen sich, warum ihre Parteifreunde in den höheren Ebenen nicht endlich handeln.

13.02.2024 , 15:30 Uhr

Weil Bund und Land die Kommunen überfordern, fällt Mettmann in die Haushaltskonsolidierungspflicht. Das kritisieren die Ratspolitiker. Foto: Köhlen, Stephan (teph)