Mieterverein informiert Kohlendioxidkosten: Mieter haben jetzt Erstattungsansprüche

Je schlechter die Energiebilanz des Hauses sei, umso größer sei der Anteil, den der Vermieter an den CO 2- Kosten tragen muss. Neben Brennstoffen wie Öl und Gas kann auch Fernwärme unter das CO 2 -Kostenaufteilungsgesetz fallen, wenn zur Wärmeerzeugung fossile Brennstoffe wie Gas oder Öl eingesetzt werden. In Häusern, die mit einer Zentralheizung ausgestattet sind, werden die Heizkosten zumeist von Dienstleistern abgerechnet. Die Kosten für die CO 2- Abgabe, die der Vermieter zu tragen hat, werden in der jährlichen Heizkostenabrechnung abgezogen und nicht auf die Mieter umgelegt. Fehlt die Aufteilung der CO 2 -Abgabe in der Heizkostenabrechnung oder sind Informationen hierzu unvollständig, dürfen die Heizkosten pauschal um drei Prozent gekürzt werden, teilt der Mieterverein mit. .