Neanderthal Museum in Mettmann Warum brennt im Tal noch Licht ?

Das Neanderthal Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, Licht in vergangene Jahrtausende zu bringen. Der Höhlenblick-Turm ist die neuste Attraktion des beliebten Museums. Aufmerksame Leserinnen und Leser unserer Zeitung hatten in den vergangenen Tagen jedoch gefragt, warum der Weg zwischen Museum und Turm auch spät am Abend und in der Nacht beleuchtet sein muss. Wird am Ufer der Düssel ausgerechnet jetzt Energie verschwendet?