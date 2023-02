Arbeit in Mettmann Warnstreiks und eine Demo vor dem Rathaus Mettmann

Um 9.30 Uhr soll eine Demo vom Baubetriebshof, Hammer Straße, aus starten. An der Kreisverwaltung Mettmann ist ein Zwischenstopp geplant. Ziel des Protestzugs ist das Mettmanner Rathaus. Dort ist eine Kundgebung geplant. Welche Auswirkungen der Streikaufruf auf städtische Kitas haben wird, werde sich erst am Dienstag zeigen, teilt die Stadt mit. „Die Eltern der städtischen Kitas haben bereits in der vergangenen Woche eine Info der Verwaltung erhalten, in der auf den Warnstreik hingewiesen wurde“, informiert dazu Thomas Lekies aus dem Büro der Bürgermeisterin.