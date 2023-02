Nahverkehr in Mettmann Warnstreik bremst den Busverkehr im Kreis aus

Ein Bus stand quer vor der Ein-/Ausfahrt, das schwere Rolltor blieb geschlossen, Fahnen und Transparente zeigten allen Passanten an, warum der Rheinbahnbetriebshof in Mettmann am Donnerstag geschlossen blieb: „Warnstreik“ stand in roten Buchstaben auf einem Transparent. Um 3 Uhr in der Nacht hatten die Rheinbahn-Fahrer nicht mit der Schicht, sondern mit einem 48-stündigen Warnstreik begonnen. Er dauert noch bis Samstag, 3 Uhr morgend. Die Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düsseldorf-Wupper, Stephanie Peifer, sagte: „Die Beschäftigten sind stinksauer!“ In der ersten Runde der aktuellen Tarifverhandlungen hätten die Arbeitgeber keine ernsthafte Verhandlungsbereitschaft erkennen lassen.