Mettmann : Wahl in Thüringen hat die Politik schockiert

Wahl in Thüringen hat die Politik schockiert

„Wir distanzieren uns von den Vorgängen am Mittwoch“, sagen Mettmanns FDP-Fraktionschef Müller und Ortsverbandsvorsitzende Metz. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann Auch die FDP Mettmann forderte vehement den Rücktritt des mit Hilfe der AfD gewählten FDP-Ministerpräsidenten.

(hup) Kaum hatte die Nachricht die Runde gemacht, zeigte sich Kerstin Griese, SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Mettmann, schockiert von der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. „Die Kooperation mit der rechtextremen Höcke-AfD ist ein unverzeihlicher Tabubruch.“ FDP und CDU sollten sich schämen, sagte die niederbergische Abgeordnete.

Griese kritisierte die Spitze der Bundes-CDU, dem thüringischen Landesverband den Weg verstellt zu haben. „Die CDU hätte die Möglichkeit gehabt, in Erfurt für eine demokratische Koalition zu stimmen“, sagte sie. Auch Jens Geyer, Vorsitzender der SPD im Kreis Mettmann, zeigte sich entsetzt: „Der FDP-Ministerpräsident von Thüringen wurde kalkuliert von CDU, FDP und AfD gewählt. Bei Fragen der Macht werden die Werte unserer Demokratie wohl über Bord geworfen.“ Er habe den Eindruck, dass die Bekenntnisse zum demokratischen Miteinander für CDU und FDP nur noch Lippenbekenntnisse seien. Nicht nur im Osten sei es wichtig, dass demokratische Parteien gemeinsam gegen alte und neue Nazis Flagge zeigten. Alle Demokraten müssten zusammenstehen. Wer das nicht verstehe, habe aus der Geschichte nichts gelernt.

Auch die FDP im Kreis Mettmann hatte sich zu Wort gemeldet – und vehement den Rücktritt des neuen thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich gefordert. „Es kann keinen liberalen Ministerpräsidenten geben, der von der AfD ins Amt gewählt wird. Thomas Kemmerich hätte die Wahl nicht annehmen dürfen“, schrieb der Kreisverband in einer Pressemitteilung, und bilanzierte: „Kemmerich soll mit seinem Rücktritt den Weg für Neuwahlen in Thüringen frei machen.“

Auch Mettmanns FDP betonte: „Für uns als Freie Demokraten in Mettmann ist es völlig inakzeptabel, dass sich Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen hat wählen lassen. Erst Dienstagabend haben Mitglieder des Vorstandes und der Fraktion der Mettmanner Liberalen vor der Neandertalhalle gegen eine Veranstaltung der AfD demonstriert. Von den Vorgängen am Mittwoch distanzieren wir uns ausdrücklich, da sie bei uns größtes Befremden ausgelöst und unsererseits in keiner Weise akzeptiert werden“, betonte Mettmanns Ortsverbandsvorsitzende Andrea Metz, und Fraktionsvorsitzender Klaus Müller ergänzte: „Wir sind als Freie Demokraten entsetzt über diese Wahl und erwarten umgehend den Rücktritt von Thomas Kemmerich als Ministerpräsidenten.“