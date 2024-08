Blick in Mettmanns Geschichte Vortrag über Widerstandskämpfer in der NS-Zeit

Bei seinen umfangreichen Recherchen hat er immer wieder die Themen „Widerstand und Verfolgung“ in seiner Heimatstadt Mettmann untersucht und Interessierten zugänglich gemacht. In Kooperation mit VHS sowie der Evangelischen Kirchengemeinde Mettmann stellt er nun weitere Ergebnisse im Vortrag „Politischer Widerstand gegen das Naziregime in Mettmann“ vor. Dabei richtet er den Blick auf Menschen aus Mettmann und Umgebung, die Widerstand geleistet haben. Er beleuchtet menschliche Schicksale anhand zahlreicher Dokumente aus Gerichtsakten, Archiven und Bibliotheken. So gelingt die Dokumentation, wie Widerstand und Opposition ausgesehen haben – und mit welchen drastischen Maßnahmen Widerstandskämpfer bestraft wurden. Die Erinnerung an diese mutigen Frauen und Männer wachzuhalten, ist eines der Anliegen von Rainer Köster.