Historischer Vortrag in Mettmann Wie Frauen in der NS-Zeit lebten

In seinem Vortrag im evangelischen Gemeindehaus hatte sich Rainer Köster auf Frauen konzentriert, die zum einen als die größten Unterstützerinnen des Regimes gelten, wie Magda Goebbels oder aus dem lokalen Bereich die Ehefrau des Ortsgruppenleiters Wiel in Wülfrath. Auch wenn sie an der Erschießung eines polnischen Zwangsarbeiters nicht beteiligt gewesen sein sollte – in einem Gerichtsverfahren wurde sie nur aus Mangel an Beweisen freigesprochen – so war die Tat doch auf ihrem Hof geschehen.