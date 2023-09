Leben in Mettmann Wenn eine Kuh Schnupfen hat

Einfach nur zuhören: Vorlesepatin Silke Bogner liest am Wochenende die Geschichte „Lieselotte ist krank“ von Alexander Steffensmeier vor. Hierzu sind Kinder von drei bis sechs Jahren am Samstag, 30. September, von 11 bis 11.30 Uhr findet in die Stadtbibliothek eingeladen.

26.09.2023, 14:45 Uhr

Die Stadtbibliothek bittet zur Vorlezeit-Zeit. Foto: Blazy, Achim (abz)

Zum Inhalt der Geschichte: Auch Kühe haben manchmal Schluckbeschwerden! Schon morgens beim Melken fühlt sich Lieselotte schlapp und müde. Ganz wackelig steht sie auf ihren vier Beinen, mag nicht fressen und möchte sich nur noch im Stroh verkriechen. Klarer Fall für die Bäuerin: Lieselotte hat sich erkältet! Jetzt sind Wadenwickel, Kräutertee und Fieberthermometer angesagt. Nach dem Vorlesen wird gemeinsam zum Thema gebastelt oder gemalt. Die Teilnahme an der Geschichten-Zeit ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

(dne)