Homepage mit virtuellem Rundgang : Vorbereitungen für die Gesamtschule in Mettmann haben begonnen

Mettmann Sechs Lehrerinnen und Lehrer sind von der Bezirksregierung mit den Vorbereitungen für die Gesamtschule in Mettmann beauftragt worden. Die Homepage ist bereits online.

Das Vorbereitungsteam für die städtische Gesamtschule Mettmann hat seine Arbeit aufgenommen. Das gab der Leiter des Teams, Matthias Messing, bekannt. Da momentan die Schulformempfehlungen für die Viertklässler laufen und viele Eltern sich fragen würden, an welcher weiterführenden Schule sie ihr Kind anmelden sollen, ist eine Homepage mit den wichtigsten Informationen erstellt worden. Bei der Stadtratssitzung am 17. November war die Einleitung der Gründung einer Gesamtschule in Mettmann beschlossen worden – unter Vorbehalt der erforderlichen Mindestanmeldezahl.

Einen ersten Eindruck vermittelt der virtuelle Rundgang auf der Homepage, die unter dem Link www.gesamtschule-mettmann.de aufgerufen werden kann. Dort kann man sich durch verschiedene Räume der ehemaligen Anne-Frank-Schule am Borner Weg, dem vorläufigen Standort der Gesamtschule, klicken. „Mit der Maus kann man sich von Raum zu Raum begeben und so einen Einblick in das Schulgebäude erhalten, was in Corona-Zeiten sonst nicht möglich wäre.“ Denn persönliche Besuche werden derzeit nicht angeboten, das Team arbeitet jedoch an anderen Wegen des gegenseitigen Kennenlernens wie einer Videokonferenz. Über die Homepage sei das Team aber auch schon jetzt zu erreichen.